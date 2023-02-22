Dennis » 22 фев 2023, 02:20

Я как-то откладывал покупку телевизора, а потом понял, что мой совсем древний. Во первых маленький по размеру, и не было возможности подключать его к интернету. И месяц назад купил себе очень крутой телевизор, да еще и по акции.