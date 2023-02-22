Покупка телевизора

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Покупка телевизора

Новое сообщение IvanovIvan » 22 фев 2023, 02:17

Доброго времени суток! Хочу себе купить в спальню телевизор не меньше 50 дюймов по диагонали. Посоветуйте мне телевизор с такими параметрами, и интернет-магазин где его можно купить.


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Re: Покупка телевизора

Новое сообщение Dennis » 22 фев 2023, 02:20

Я как-то откладывал покупку телевизора, а потом понял, что мой совсем древний. Во первых маленький по размеру, и не было возможности подключать его к интернету. И месяц назад купил себе очень крутой телевизор, да еще и по акции.
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Re: Покупка телевизора

Новое сообщение IvanovIvan » 22 фев 2023, 02:23

Моему телевизору тоже года, он совсем не актуальный на сегодняшний день. Подскажи, какой именно ты покупал себе телевизор, и какой он по размерам? Я тоже не против купить его по скидке.
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Re: Покупка телевизора

Новое сообщение Dennis » 22 фев 2023, 02:24

Мне очень повезло, я попал на крутые скидки в интернет-магазине Алло, и купил телевизор 50" Samsung UE50AU7100UXUA Black https://allo.ua/ru/dnipro/televizory/ за 18 999 гривен до конца акции осталось 7 дней, ты еще вполне можешь успеть.

Телевизор не маленький, с очень тонкой рамкой, что позволяет видеть очень реалистичное изображения. Он хорошо подключается к интернету, также к нему можно подключать ноутбук или смартфон. Звучание чистое, изображение насыщенное.

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