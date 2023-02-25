IvanovIvan » 25 фев 2023, 01:26

Раньше у меня был павербанк, но его совсем недостаточно, так как ноутбук он зарядить не может. Потому купил себе зарядную станцию, которая уже не раз выручала держать технику на плаву, когда подолгу не было света.