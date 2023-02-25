Какую зарядную станцию лучше купить?

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Какую зарядную станцию лучше купить?

Новое сообщение Dennis » 25 фев 2023, 01:25

Всем привет! Мне нужна зарядная станция для домашнего использования, чтобы в случае проблем с электроэнергией, поддерживать работу гаджетов. Посоветуйте мне качественные варианты.


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Re: Какую зарядную станцию лучше купить?

Новое сообщение IvanovIvan » 25 фев 2023, 01:26

Раньше у меня был павербанк, но его совсем недостаточно, так как ноутбук он зарядить не может. Потому купил себе зарядную станцию, которая уже не раз выручала держать технику на плаву, когда подолгу не было света.
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Re: Какую зарядную станцию лучше купить?

Новое сообщение Dennis » 25 фев 2023, 01:27

Я с недавних пор работаю удаленно, потому мне нужно чтобы всегда работал ноутбук и роутер, для подключения к интернету. Скажи, какую именно зарядную станцию ты покупал себе и где?
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Re: Какую зарядную станцию лучше купить?

Новое сообщение IvanovIvan » 25 фев 2023, 01:28

Зарядные станции есть разные, с разной мощностью, я выбирал себе простенький вариант. Покупал зарядную станцию Allpowers S700 606Wh https://stylus.ua/zaryadnye-stancii/ в интернет-магазине Стилус, у них ты точно подберешь нужную зарядную станцию, и не будешь переплачивать

Обладая большой емкостью 606 Вт-ч и более высокой номинальной мощностью 700 Вт, он готов к длительному питанию многих бытовых приборов, мини-холодильников, вентиляторов, проекторов, ламп и телевизоров ноутбуков смартфонов. И на него сейчас действует не маленькая скидка.

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