cossotectsuvwyi95 » 11 апр 2023, 18:12

Техническое обслуживание лифта включает в себя профилактическое обслуживание и предназначено для уменьшения износа отдельных компонентов. Профессиональные услуги по обслуживанию лифтов обеспечивают эффективную и безотказную работу грузоподъемных устройств на протяжении всего срока эксплуатации, предусмотренного самим производителем, благодаря чему их эксплуатации безопасно и экономично. Обслуживание лифтов включает в себя контроль параметров всех функций, регулировку или замену этих изношенных деталей, а также очистку и защиту от коррозии.

Что могут предложить компании по ремонту лифтов? Комплексное обслуживание в одном месте для обеспечения бесперебойного передвижения людей. Предоставление людям возможности свободно перемещаться является главной проблемой в современных городах. Для ваших лифтов, эскалаторов это означает, что команда надежных специалистов будет проводить постоянное техническое обслуживание и ремонт, когда это будет нужно. Компания «ОиЗ» специализируется на поставке комплектующих для лифтов и эскалаторов, оборудование для освещения шахты лифта, щиты управления, но так же способно решать и сложные инженерные задачи, осуществляя поставки и монтаж лифтов на объекты строительства и реконструкции. Сайт компании «ОиЗ» где Вы можете заказать запчасти для лифтов https://oiz-spb.ru/brand/?b=KONE

Квалифицированные специалисты по обслуживанию имеют большой многолетний опыт, а также доступ к международной технологической сети для сторонних систем. Независимо от того, касается ли обслуживание современной или старой, уже существующей системы, мы обеспечим безопасную, эффективную и экономичную работу оборудования. Обеспечение свободы передвижения людей в вашем здании является самым главным приоритетом компании «ОиЗ» это означает наличие квалифицированной команды, регулярное обучение и доступ к надежной сети поставок запасных частей для обслуживания и ремонта вашего оборудования в случае надобности.