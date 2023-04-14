Dennis » 14 апр 2023, 03:45

Мені 10 хвилин з головою вистачило б щоб зберегти зроблену роботу. Скажи, будь ласка, який саме в тебе безперебійник, та де ти його купив? Можливо і мені підійде такий безперебійник як у тебе.