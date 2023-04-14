Купівля безперебійника
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Купівля безперебійника
Доброї ночі всім! Я працюю віддалено, і мені важливо вчасно зберігати зроблену роботу. Вихід бачу в купівлі безперебійника, але не знаю який краще купити. Порадьте хороші варіанти.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Купівля безперебійника
Всім хто працює віддалено слід обов'язково мати безперебійник, інакше є ризик втрати важливих даних, які просто не встигнеш зберегти. Я ось купив собі і спокійний, маю як мінімум 10 хвилин, щоб все зберегти.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Купівля безперебійника
Мені 10 хвилин з головою вистачило б щоб зберегти зроблену роботу. Скажи, будь ласка, який саме в тебе безперебійник, та де ти його купив? Можливо і мені підійде такий безперебійник як у тебе.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Купівля безперебійника
Я дуже задоволений своєю покупкою - джерелом безперебійного живлення SERIOUX LINE INTERACTIVE SRXU-LD800LI UPS 800LI LED https://allo.ua/ua/istochniki-besperebojnogo-pitanija/ в інтернет-магазині Алло.
Це була дуже проста і зручна покупка, а саме джерело безперебійного живлення працює чудово і допомагає захистити мої електронні пристрої від несподіваних вимкнень електроенергії. Я дуже задоволений якістю та функціональністю цього продукту і рекомендую його всім, хто шукає надійний захист своїх електронних пристроїв.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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