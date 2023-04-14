Купівля безперебійника

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Купівля безперебійника

Новое сообщение Dennis » 14 апр 2023, 03:38

Доброї ночі всім! Я працюю віддалено, і мені важливо вчасно зберігати зроблену роботу. Вихід бачу в купівлі безперебійника, але не знаю який краще купити. Порадьте хороші варіанти.


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Re: Купівля безперебійника

Новое сообщение IvanovIvan » 14 апр 2023, 03:42

Всім хто працює віддалено слід обов'язково мати безперебійник, інакше є ризик втрати важливих даних, які просто не встигнеш зберегти. Я ось купив собі і спокійний, маю як мінімум 10 хвилин, щоб все зберегти.
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Re: Купівля безперебійника

Новое сообщение Dennis » 14 апр 2023, 03:45

Мені 10 хвилин з головою вистачило б щоб зберегти зроблену роботу. Скажи, будь ласка, який саме в тебе безперебійник, та де ти його купив? Можливо і мені підійде такий безперебійник як у тебе.
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Re: Купівля безперебійника

Новое сообщение IvanovIvan » 14 апр 2023, 03:50

Я дуже задоволений своєю покупкою - джерелом безперебійного живлення SERIOUX LINE INTERACTIVE SRXU-LD800LI UPS 800LI LED https://allo.ua/ua/istochniki-besperebojnogo-pitanija/ в інтернет-магазині Алло.

Це була дуже проста і зручна покупка, а саме джерело безперебійного живлення працює чудово і допомагає захистити мої електронні пристрої від несподіваних вимкнень електроенергії. Я дуже задоволений якістю та функціональністю цього продукту і рекомендую його всім, хто шукає надійний захист своїх електронних пристроїв.

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