Хочу узнать модель своего ноутбука
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Хочу узнать модель своего ноутбука
Всем привет! У моей мамы сломался ноутбук, скорей всего там нужно заменить жесткий диск. Проблема в следующем, нужно узнать точное название модели ноутбука. Документов и коробки от него давно нет. Какие еще есть способы узнать название модели?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Хочу узнать модель своего ноутбука
Тебе повезет если на самом ноутбуке сохранились наклейки, одна сзади, она как правило с годами стирается( или впереди ноутбука. Ты можешь узнать, какая модель ноутбука, используя встроенное системное средство — утилиту «DxDiag.exe». Этот инструмент предназначен для диагностики DirectX, и помимо другой информации отображает сведения о модели устройства.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Хочу узнать модель своего ноутбука
Наклеек просто нет, не знаю даже где они делись. А вот насчет программы DirectX, вполне можно попробовать. Нужно почитать про неё больше информации. Очень благодарен тебе за подсказку.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Хочу узнать модель своего ноутбука
А еще лучше почитай очень информационную статью о том "Как определить модель ноутбука — 10 способов" https://ilich.in.ua/kak-opredelit-model ... -sposobov/ в ней описаны все возможные способы как узнать модель своего ноутбука, даже в самых сложных ситуациях, когда как у тебя нет наклеек.
Там и о программе DirectX все написано, что и как искать. И также описаны другие не менее рабочие способы. Думаю ты свою проблему быстро решишь, ведь способы все рабочие, и многим наверняка помогли.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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