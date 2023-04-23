Хочу узнать модель своего ноутбука

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Хочу узнать модель своего ноутбука

Новое сообщение IvanovIvan » 23 апр 2023, 04:52

Всем привет! У моей мамы сломался ноутбук, скорей всего там нужно заменить жесткий диск. Проблема в следующем, нужно узнать точное название модели ноутбука. Документов и коробки от него давно нет. Какие еще есть способы узнать название модели?


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Re: Хочу узнать модель своего ноутбука

Новое сообщение Dennis » 23 апр 2023, 04:57

Тебе повезет если на самом ноутбуке сохранились наклейки, одна сзади, она как правило с годами стирается( или впереди ноутбука. Ты можешь узнать, какая модель ноутбука, используя встроенное системное средство — утилиту «DxDiag.exe». Этот инструмент предназначен для диагностики DirectX, и помимо другой информации отображает сведения о модели устройства.
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Re: Хочу узнать модель своего ноутбука

Новое сообщение IvanovIvan » 23 апр 2023, 04:59

Наклеек просто нет, не знаю даже где они делись. А вот насчет программы DirectX, вполне можно попробовать. Нужно почитать про неё больше информации. Очень благодарен тебе за подсказку.
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Re: Хочу узнать модель своего ноутбука

Новое сообщение Dennis » 23 апр 2023, 05:05

А еще лучше почитай очень информационную статью о том "Как определить модель ноутбука — 10 способов" https://ilich.in.ua/kak-opredelit-model ... -sposobov/ в ней описаны все возможные способы как узнать модель своего ноутбука, даже в самых сложных ситуациях, когда как у тебя нет наклеек.

Там и о программе DirectX все написано, что и как искать. И также описаны другие не менее рабочие способы. Думаю ты свою проблему быстро решишь, ведь способы все рабочие, и многим наверняка помогли.

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