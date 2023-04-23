Dennis » 23 апр 2023, 05:05

А еще лучше почитай очень информационную статью о том "Как определить модель ноутбука — 10 способов" https://ilich.in.ua/kak-opredelit-model ... -sposobov/ в ней описаны все возможные способы как узнать модель своего ноутбука, даже в самых сложных ситуациях, когда как у тебя нет наклеек.

Там и о программе DirectX все написано, что и как искать. И также описаны другие не менее рабочие способы. Думаю ты свою проблему быстро решишь, ведь способы все рабочие, и многим наверняка помогли.