Нужен совет по ритуальным услугам

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Нужен совет по ритуальным услугам

Новое сообщение belkodi » 24 апр 2023, 23:21

Первый раз вообще сталкиваюсь с тем, что нужны ритуальные услуги

Не помешали бы советы, куда обратиться в Минске лучше всего?



belkodi
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Re: Нужен совет по ритуальным услугам

Новое сообщение kodena » 25 апр 2023, 00:25

Хочу выразить благодарность компании этой organizaciya-pohoron.by за чуткое отношение и профессионализм в сложный момент потери близкого человека. Мы были в замешательстве и не знали, как организовать все этапы похорон, но менеджеры компании были на связи и помогали нам на каждом этапе. Пакет услуг "Стандарт" предоставляет полный комплект услуг, что позволяет сэкономить время и силы на организацию.
kodena
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