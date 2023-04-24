Не помешали бы советы, куда обратиться в Минске лучше всего?
Нужен совет по ритуальным услугам
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Нужен совет по ритуальным услугам
Первый раз вообще сталкиваюсь с тем, что нужны ритуальные услуги
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Нужен совет по ритуальным услугам
Хочу выразить благодарность компании этой organizaciya-pohoron.by за чуткое отношение и профессионализм в сложный момент потери близкого человека. Мы были в замешательстве и не знали, как организовать все этапы похорон, но менеджеры компании были на связи и помогали нам на каждом этапе. Пакет услуг "Стандарт" предоставляет полный комплект услуг, что позволяет сэкономить время и силы на организацию.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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