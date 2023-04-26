Где посмотреть инфу про винтовые компрессоры?
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Где посмотреть инфу про винтовые компрессоры?
Ребят, кто знает, где можно раздобыть инфу про винтовые компрессоры? У меня недавно один сломался, а я в этом деле ноль. Поделитесь опытом, пожалуйста!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где посмотреть инфу про винтовые компрессоры?
Мне попалась статья про винтовой компрессор https://tvoi-noski.ru/vintovoj-kompress ... rimeneniya и я остался впечатлен! Как раз недавно заказывал такой для своего малого предприятия и не пожалел. Компрессор работает на ура и справляется с задачами на ура. Статья подробно описывает преимущества и возможности использования этого оборудования. Если вы ищете надежное и универсальное оборудование для различных сфер применения, рекомендую обратить внимание на Винтовой компрессор.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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