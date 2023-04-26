Где посмотреть инфу про винтовые компрессоры?

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Где посмотреть инфу про винтовые компрессоры?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 26 апр 2023, 15:59

Ребят, кто знает, где можно раздобыть инфу про винтовые компрессоры? У меня недавно один сломался, а я в этом деле ноль. Поделитесь опытом, пожалуйста!


samoeglavnoe**
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Re: Где посмотреть инфу про винтовые компрессоры?

Новое сообщение IntoSpace » 26 апр 2023, 16:02

Мне попалась статья про винтовой компрессор https://tvoi-noski.ru/vintovoj-kompress ... rimeneniya и я остался впечатлен! Как раз недавно заказывал такой для своего малого предприятия и не пожалел. Компрессор работает на ура и справляется с задачами на ура. Статья подробно описывает преимущества и возможности использования этого оборудования. Если вы ищете надежное и универсальное оборудование для различных сфер применения, рекомендую обратить внимание на Винтовой компрессор.
IntoSpace
Фанат
 
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