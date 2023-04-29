Где найти качественные комплектующие для освещения?

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Где найти качественные комплектующие для освещения?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 29 апр 2023, 00:45

Парни, кто-нибудь знает, где найти качественные комплектующие для освещения? Я обычно заказываю онлайн, но может кто-то знает лучшие магазины?


samoeglavnoe**
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Re: Где найти качественные комплектующие для освещения?

Новое сообщение IntoSpace » 29 апр 2023, 01:15

Короче, если нужны комплектующие для освещения - советую https://m-l-t.ru MLT. Я с ними работал и остался доволен. Качество товаров на высоте, цены приемлемые, а еще менеджеры компании всегда готовы помочь с выбором и подскажут, какие детали нужны именно для твоего проекта. У них широкий ассортимент для офисов, промышленных предприятий и даже для уличного освещения. Мне понравилось, что с ними можно рассчитывать на долгосрочное сотрудничество.
IntoSpace
Фанат
 
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