Производство теплообменников и сопутствующих позиций
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Производство теплообменников и сопутствующих позиций
Для работы нужен теплообменник который справится с высоким температурами и давлением, где заказать ?
- Виноградов Кирилл
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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