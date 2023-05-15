Производство теплообменников и сопутствующих позиций

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Производство теплообменников и сопутствующих позиций

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 15 май 2023, 11:24

Для работы нужен теплообменник который справится с высоким температурами и давлением, где заказать ?


Виноградов Кирилл
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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