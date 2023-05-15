Хочу купить бассейн с джакузи
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Хочу купить бассейн с джакузи
Привет всем! Знаете, где можно купить бассейн с джакузи? Интересует надежный магазин с адекватными ценами. Буду благодарен за любые рекомендации!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу купить бассейн с джакузи
Я недавно приобрел бассейн-джакузи от компании So-Spa.ru и они просто огонь, рекомендую читать здесь информацию! Качество продукции на высшем уровне, и цены - ниже, чем у конкурентов. Менеджеры были очень дружелюбны и помогли мне выбрать идеальную модель, подходящую под мои потребности. Доставка была быстрой и профессиональной. Теперь моя семья и я наслаждаемся расслабляющими ванными процедурами каждый день.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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