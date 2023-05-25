Покупка смартфона для мамы
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Покупка смартфона для мамы
Здравствуйте! Хочу подарить маме на День рождение смартфон, поскольку она у меня до сих пор пользуется кнопочным телефоном. Посоветуйте не очень дорогой но качественный смартфон, и интернет-магазин в котором его можно купить.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Покупка смартфона для мамы
Моя мама вообще сопротивлялась, и не хотела себе смартфон. Но я ей его купил все показал, и она теперь удивляется, как пользовалась кнопочным телефоном. Могу оставить ссылку на магазин где покупал смартфон, там есть с чего выбрать.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Покупка смартфона для мамы
То что подскажешь магазин, это отлично, но хотелось бы чтобы посоветовал смартфон примерно за 6-7 тысяч гривен, таким бюджетом я располагаю. Если поможешь советом, буду очень благодарен.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Покупка смартфона для мамы
Рекомендую тебе приобрести смартфон ZTE BLADE V40 6/128 GB Blue https://allo.ua/ru/products/mobile/ для твоей мамы в интернет-магазине Алло. Этот смартфон обладает мощными характеристиками и отличной функциональностью.
Благодаря 6-дюймовому экрану твоя мама сможет комфортно пользоваться устройством и наслаждаться яркими цветами. Большая внутренняя память объемом 128 ГБ позволит хранить множество фотографий, видео и других данных без необходимости постоянно удалять старые файлы. Также этот смартфон оснащен отличной камерой, которая позволит твоей маме делать качественные снимки. Синий цвет корпуса придаст устройству стильный и элегантный вид.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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