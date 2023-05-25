Dennis » 25 май 2023, 12:11

Моя мама вообще сопротивлялась, и не хотела себе смартфон. Но я ей его купил все показал, и она теперь удивляется, как пользовалась кнопочным телефоном. Могу оставить ссылку на магазин где покупал смартфон, там есть с чего выбрать.