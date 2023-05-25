lyubovfrolova6311982 » 25 май 2023, 17:44

Почему нельзя выбрасывать использованный аккумулятор в мусор?. Есть несколько причин: батарея содержит высокотоксичные вещества (например, свинец, ртуть, кадмий, водный раствор серной кислоты), которые вредны для окружающей среды и со временем могут попасть в организм человека и животных.

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