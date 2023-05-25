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Куда сдать использованный аккумулятор?
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Куда сдать использованный аккумулятор?
Почему нельзя выбрасывать использованный аккумулятор в мусор?. Есть несколько причин: батарея содержит высокотоксичные вещества (например, свинец, ртуть, кадмий, водный раствор серной кислоты), которые вредны для окружающей среды и со временем могут попасть в организм человека и животных.
- lyubovfrolova6311982
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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