У какого бренда холодильников лучший сервис

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У какого бренда холодильников лучший сервис

Новое сообщение glebushka » 28 май 2023, 19:00

У какой марки холодильников лучший сейчас сервис? Подскажите интересно же


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Re: У какого бренда холодильников лучший сервис

Новое сообщение Prokl » 28 май 2023, 21:05

Мне кажется что либхер холодильники хорошие у них должен быть лучший сервис
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