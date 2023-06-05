Покупка ноутбука

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Покупка ноутбука

Новое сообщение Dennis » 05 июн 2023, 13:35

Доброго времени суток! У меня появилась возможность заняться интересной подработкой в сети, но для её выполнения мне необходимо приобрести ноутбук. Пожалуйста, порекомендуйте мне ноутбук с хорошим качеством по средней цене, а также интернет-магазин, где я могу его приобрести.


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Re: Покупка ноутбука

Новое сообщение IvanovIvan » 05 июн 2023, 13:39

Я уже несколько лет занимаюсь подработками в интернете, и они действительно очень полезны для меня. Благодаря этой дополнительной работе я смог обеспечить себе дополнительный доход. Когда-то мне потребовался ноутбук для такой работы, и я могу подсказать тебе магазин, в котором его приобрел. Там предоставляется широкий выбор ноутбуков по хорошим ценам.
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Re: Покупка ноутбука

Новое сообщение Dennis » 05 июн 2023, 13:42

Мне нужен ноутбук для работы с текстами, поэтому я ищу самый простой вариант. Можешь подсказать, какой ноутбук ты приобрел для себя и в каком интернет-магазине? Заранее спасибо!
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Re: Покупка ноутбука

Новое сообщение IvanovIvan » 05 июн 2023, 13:50

Asus A516KA (A516KA-EJ223) https://zhuk.ua/ru/noutbuky/ оказался идеальным ноутбуком для работы в удаленном режиме. Я заказал его в интернет-магазине Жжук и остался полностью доволен результатом. Компактный дизайн и легкий вес делают его удобным в переноске. Качество сборки и используемых материалов впечатляет.

Экран высокого разрешения обеспечивает яркое и четкое изображение. Производительность ноутбука более чем достаточна для моих задач, он быстро запускается и работает плавно. Клавиатура удобна для печати, а touchpad реагирует мгновенно. Впечатляет также длительное время работы от аккумулятора, я могу работать несколько часов без необходимости подзарядки.

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