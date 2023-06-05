Покупка ноутбука
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Покупка ноутбука
Доброго времени суток! У меня появилась возможность заняться интересной подработкой в сети, но для её выполнения мне необходимо приобрести ноутбук. Пожалуйста, порекомендуйте мне ноутбук с хорошим качеством по средней цене, а также интернет-магазин, где я могу его приобрести.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Покупка ноутбука
Я уже несколько лет занимаюсь подработками в интернете, и они действительно очень полезны для меня. Благодаря этой дополнительной работе я смог обеспечить себе дополнительный доход. Когда-то мне потребовался ноутбук для такой работы, и я могу подсказать тебе магазин, в котором его приобрел. Там предоставляется широкий выбор ноутбуков по хорошим ценам.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Покупка ноутбука
Мне нужен ноутбук для работы с текстами, поэтому я ищу самый простой вариант. Можешь подсказать, какой ноутбук ты приобрел для себя и в каком интернет-магазине? Заранее спасибо!
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Покупка ноутбука
Asus A516KA (A516KA-EJ223) https://zhuk.ua/ru/noutbuky/ оказался идеальным ноутбуком для работы в удаленном режиме. Я заказал его в интернет-магазине Жжук и остался полностью доволен результатом. Компактный дизайн и легкий вес делают его удобным в переноске. Качество сборки и используемых материалов впечатляет.
Экран высокого разрешения обеспечивает яркое и четкое изображение. Производительность ноутбука более чем достаточна для моих задач, он быстро запускается и работает плавно. Клавиатура удобна для печати, а touchpad реагирует мгновенно. Впечатляет также длительное время работы от аккумулятора, я могу работать несколько часов без необходимости подзарядки.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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