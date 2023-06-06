lyubovfrolova6311982 » 06 июн 2023, 14:42

Одним из самых важных вопросов при покупке например участка, дачи или загородного дома является конкретное наличие коммуникаций. И если с водой или электричеством, как правило, проблем нет, то центральная канализация в частном секторе, особенно вдали от города, встречается редко. И самым быстрым и практичным решением данной проблемы является покупка септика для дачи. Двумя наиболее распространенными типами индивидуальных очистных сооружений являются полностью энергонезависимые автономные септики и СБО установки. Оба типа такого оборудования для утилизации отходов используют несколько стадий очистки: механическое отстаивание взвеси, фильтрацию и биологическую очистку. В СБО устройствах биологическая фильтрация осуществляется более активными аэробными микроорганизмами, что требует от вас использование аэраторов. Зато уровень очистки в подобных септиках достигает 98%.

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Все септики, которые они предлагают, изготавливаются исключительно из высококачественных материалов, по этой причине конечный продукт отличается отличной прочностью и герметичностью. В производстве септиков и СБО используются проверенные технологии, благодаря которым они могут предоставить клиентам доступ к эффективным и безопасным с точки зрения окружающей среды установкам СБО. В то же время гарантируется полное обслуживание очистных сооружений по гарантии. Варианты установок биологической очистки адаптированы к разным потребностям, а также к разным финансовым возможностям. Станции очистки бытовых сточных вод производятся на постоянной основе, потому что люди все больше видят в этом пользу.