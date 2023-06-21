Ремонт техники бренда Gadlee

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Ремонт техники бренда Gadlee

Новое сообщение Трундукин » 21 июн 2023, 06:09

У нас в офисе мы используем технику бренда Gadlee для уборки помещений. Но недавно одна из наших подметальных машин вышла из строя. Я не знаю, куда обратиться для ремонта. Может кто-то из вас имеет опыт с ремонтом техники Gadlee и может посоветовать надежный сервисный центр?


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Re: Ремонт техники бренда Gadlee

Новое сообщение Ferjuk » 21 июн 2023, 06:12

Когда у нас возникали проблемы с ремонтом, мы обращались в сервисный центр "РемонтТех". Они специализируются на ремонте различных брендов уборочной техники, включая Gadlee. У них есть опыт работы с подметальными машинами и доступ к запчастям. Рекомендую связаться с ними и уточнить возможности ремонта вашей машины.
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Re: Ремонт техники бренда Gadlee

Новое сообщение Веррит » 21 июн 2023, 06:17

Мы также используем технику Gadlee в нашем офисе, и когда у нас возникла проблема с подметальной машиной, мы обратились к официальным представителям бренда Gadlee Gadlee.ru. Они предоставляют гарантийное и послегарантийное обслуживание для своей техники. Запчасти у них всегда в наличии. Специалисты работают с этой техникой постоянно, поэтому поломки устраняются максимально оперативно
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