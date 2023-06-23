Не могу найти металлоискатель

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Не могу найти металлоискатель

Новое сообщение Владлен » 23 июн 2023, 15:59

Не могу найти металлоискатель. Можете, пожалуйста, подсказать где можно будет посмотреть и выбрать его.


Владлен
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Re: Не могу найти металлоискатель

Новое сообщение Anton560 » 23 июн 2023, 18:29

Стоит посмотреть в специализированных магазинах. Там вы сможете присмотреться. Или посмотреть на досках объявлений, я обычно так и делал, когда мне нужно было найти металлоискатель.
Anton560
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