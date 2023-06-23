Не могу найти металлоискатель
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Не могу найти металлоискатель
Не могу найти металлоискатель. Можете, пожалуйста, подсказать где можно будет посмотреть и выбрать его.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Re: Не могу найти металлоискатель
Стоит посмотреть в специализированных магазинах. Там вы сможете присмотреться. Или посмотреть на досках объявлений, я обычно так и делал, когда мне нужно было найти металлоискатель.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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