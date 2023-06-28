Кабель ВБбШв

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Кабель ВБбШв

Новое сообщение Simovich » 28 июн 2023, 10:33

Вы знали что кабель ВБбШв обладает специальной конструкцией, которая при правильной эксплуатации позволяет прослужить кабелю минимум 30 лет. Приобрести такой кабель вы можете в этом месте https://www.rucabel.ru/catalog/vbbshv/


Simovich
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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