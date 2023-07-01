С женой думаем о доме с сэндвич-панелей
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С женой думаем о доме с сэндвич-панелей
С женой думаем о доме с сэндвич-панелей. Можете подсказать как можно построить, и где можно найти будет строителей чтобы нам помогли его построить.
- Anton560
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- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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