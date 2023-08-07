samoeglavnoe** » 07 авг 2023, 20:51

Мне срочно нужна информация о различных сферах применения винтов. Я слышал, что они используются не только в строительстве, но и в каких-то других областях. Может быть, кто-то знает хорошие источники или статьи на эту тему?