Где найти инфо о сферах применения винтов?

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Где найти инфо о сферах применения винтов?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 07 авг 2023, 20:51

Мне срочно нужна информация о различных сферах применения винтов. Я слышал, что они используются не только в строительстве, но и в каких-то других областях. Может быть, кто-то знает хорошие источники или статьи на эту тему?


samoeglavnoe**
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