Дорогое ли в целом барное оборудование?
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Дорогое ли в целом барное оборудование?
Дорогое ли в целом барное оборудование? Кто сможет подсказать?
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Дорогое ли в целом барное оборудование?
У меня знакомый покупал пару месяцев назад, говорит что нормально вышло по цене!
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Дорогое ли в целом барное оборудование?
Я смело рекомендую обратиться в компанию http://klenmarket.ru если вам требуется барное оборудование. Они предлагают достаточно большой ассортимент продукции по неплохим ценам. Кстати они также консультируют при выборе подходящего оборудования, отвечают на все вопросы. Поэтому и рекомендую ребят.
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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