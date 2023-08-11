Дорогое ли в целом барное оборудование?

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Дорогое ли в целом барное оборудование?

Новое сообщение Senindmitriy » 11 авг 2023, 18:12

Дорогое ли в целом барное оборудование? Кто сможет подсказать?


Senindmitriy
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Re: Дорогое ли в целом барное оборудование?

Новое сообщение Stateoftrance » 11 авг 2023, 21:24

У меня знакомый покупал пару месяцев назад, говорит что нормально вышло по цене!
Stateoftrance
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Re: Дорогое ли в целом барное оборудование?

Новое сообщение Константин Васильевич » 12 авг 2023, 02:17

Я смело рекомендую обратиться в компанию http://klenmarket.ru если вам требуется барное оборудование. Они предлагают достаточно большой ассортимент продукции по неплохим ценам. Кстати они также консультируют при выборе подходящего оборудования, отвечают на все вопросы. Поэтому и рекомендую ребят.
Константин Васильевич
Читатель
 
Сообщения: 40
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