IntoSpace » 13 авг 2023, 20:27

Я тут как раз недавно столкнулся с такой же задачей, и могу подсказать один очень надежный вариант. Загляни на маркетплейс https://technics.by я сам там недавно заказывал себе ноутбук, и остался весьма доволен.

Там действительно широкий ассортимент - от смартфонов до компьютерных аксессуаров. Я выбрал ноутбук, и могу сказать, что качество товара соответствовало заявленному. Цены тоже приятно удивили, особенно в сравнении с другими магазинами.

Что меня поразило, так это их сервис. Заказ пришел быстро, даже раньше срока. И важно, что он был хорошо упакован, чтобы не повредиться в пути. Поддержка работает на отлично - быстро реагируют на вопросы и помогают разрешить любые проблемы.