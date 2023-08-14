IntoSpace » 14 авг 2023, 22:31

Я давно сталкивался с такой же задачей и могу посоветовать один отличный вариант. Обрати внимание на маркетплейс https://technics.by они действительно предлагают широкий выбор техники и электроники по хорошим ценам.

Я сам неоднократно покупал там смартфоны и ноутбуки. Они всегда держат качество на высоком уровне, и цены вполне адекватные. Наверное, что меня больше всего поражает - это их сервис. Заказываешь - доставляют точно в срок, даже если это не самая центральная точка.

Так что я бы на твоем месте точно туда заглянул. Это не реклама, просто мой личный опыт - доволен как слон. Удачных покупок!