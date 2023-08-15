Мы производим и реализуем поставки:
- Барабанных и строительных гвоздей
- Скобы обивочной, каркасной, упаковочной
- Ленточных и дисковых пил
- Гипохлорита натрия
- Упаковочного материала (лента полипропиленовая, стретч-пленка паллетная, пряжка проволочная и пластмассовая и др.).
- Метизную продукцию (болты, гайки, саморезы, винты, шайбы)
- Клей для поролона
Также Наша компания является:
Официальным дилером гвоздезабивных пистолетов MAX (Япония) для барабанных гвоздей.
Официальным представителем клея для поролона марки Альфаклей, на территории Республики Беларусь.