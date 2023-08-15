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Производство и реализация метизных изделий aliinaaa » 15 авг 2023, 11:40 Компания ООО "МакроПроф" на рынке метизных изделий Республики Беларусь с 2014 года. Мы производим и реализуем поставки: - Барабанных и строительных гвоздей - Скобы обивочной, каркасной, упаковочной - Ленточных и дисковых пил - Гипохлорита натрия - Упаковочного материала (лента полипропиленовая, стретч-пленка паллетная, пряжка проволочная и пластмассовая и др.). - Метизную продукцию (болты, гайки, саморезы, винты, шайбы) - Клей для поролона Также Наша компания является: Официальным дилером гвоздезабивных пистолетов MAX (Япония) для барабанных гвоздей. Официальным представителем клея для поролона марки Альфаклей, на территории Республики Беларусь. антисептик для дерева



aliinaaa Сообщения: 1 Зарегистрирован: 15 авг 2023, 11:34 Личное сообщение Вернуться к началу

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