Производство и реализация метизных изделий

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Производство и реализация метизных изделий

Новое сообщение aliinaaa » 15 авг 2023, 11:40

Компания ООО "МакроПроф" на рынке метизных изделий Республики Беларусь с 2014 года.

Мы производим и реализуем поставки:

- Барабанных и строительных гвоздей

- Скобы обивочной, каркасной, упаковочной

- Ленточных и дисковых пил

- Гипохлорита натрия

- Упаковочного материала (лента полипропиленовая, стретч-пленка паллетная, пряжка проволочная и пластмассовая и др.).

- Метизную продукцию (болты, гайки, саморезы, винты, шайбы)

- Клей для поролона

Также Наша компания является:

Официальным дилером гвоздезабивных пистолетов MAX (Япония) для барабанных гвоздей.

Официальным представителем клея для поролона марки Альфаклей, на территории Республики Беларусь.

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aliinaaa
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 авг 2023, 11:34
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