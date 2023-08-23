Dennis » 23 авг 2023, 21:06

При выборе десктопа важно учесть несколько критических параметров. В первую очередь, определитесь с целью использования: для офисной работы, гейминга, графического дизайна или других задач. Процессор, объем оперативной памяти и видеокарта - это основные компоненты, которые влияют на производительность.

Также обратите внимание на объем хранения данных, желательно наличие SSD для операционной системы и жесткий диск для хранения файлов. Операционная система и необходимые порты тоже важны.