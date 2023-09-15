samoeglavnoe** » 15 сен 2023, 22:39

Привет, друзья форумчане! У меня такой вопрос: где можно приобрести качественные металлические корзины для кондиционеров? Недавно решил установить кондиционер на балконе, и теперь ищу надежное место для покупки таких корзин. Может быть, кто-то из вас уже сталкивался с этой проблемой и может поделиться опытом? Заранее спасибо!