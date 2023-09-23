lydmula888 » 23 сен 2023, 02:17

Я тоже не так давно собирала себе ПК для работы. Собирала его онлайн, с помощью консультации людей, что в этом разбираются, плюс у них же онлайн магазин с комплектующими. Компьютер вышел такой как я хотела, работает очень хорошо.