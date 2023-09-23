Хочу собрать себе ПК
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Хочу собрать себе ПК
Доброй ночи! Хочу себе собрать ПК с разных комплектующих, но боюсь что самому мне это не под силу. Посоветуйте мне, куда можно обратится, чтобы мне помогли профессионально подобрать детали, чтобы вышел не слабенький компьютер.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Хочу собрать себе ПК
Я тоже не так давно собирала себе ПК для работы. Собирала его онлайн, с помощью консультации людей, что в этом разбираются, плюс у них же онлайн магазин с комплектующими. Компьютер вышел такой как я хотела, работает очень хорошо.
- lydmula888
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 сен 2023, 02:14
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Re: Хочу собрать себе ПК
А что так можно было? Я тоже хочу чтобы мне полностью собрали компьютер, с комплектующих которые между собой будут сочитаться. Оставь мне пожалуйста ссылку на сайт, куда ты обращалась для сбора ПК. Спасибо!
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Хочу собрать себе ПК
Рекомендую обратиться в интернет-магазин Telemart https://telemart.ua/assembly-start.html для составления конфигурации компьютера. Они предлагают широкий выбор комплектующих, помогут подобрать оптимальные по параметрам и бюджету.
Проконсультируют тебя по процессорам, видеокартам, оперативной памяти и другим компонентам, учитывая твои потребности. У них есть опытные специалисты, готовые помочь тебе с выбором. И большой их плюс, что на все комплектующие часто скидки, и не маленькие.
- lydmula888
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 сен 2023, 02:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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