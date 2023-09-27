IntoSpace » 27 сен 2023, 22:58

Привет! Да, я использовал VSDC Free Video Editor, и могу сказать, что это отличный выбор для редактирования видео. В первую очередь, он поддерживает множество популярных видео и аудио форматов, что делает его удобным для работы с различными файлами. Вот смотрите video Color making видео о проге.

Если вам нужно удалить зеленый фон с помощью хромакея, то VSDC предоставляет мощный инструмент для этой цели. Он также имеет огромный выбор видеоэффектов, фильтров и переходов, так что вы можете придать вашим видеороликам профессиональный вид.

Одним из больших плюсов VSDC является его низкие системные требования, так что даже на старых компьютерах он будет работать хорошо. Нелинейная структура программы позволяет создавать сложные видеокомпозиции с различными слоями.

Из моего опыта, я могу сказать, что VSDC Free Video Editor - отличное решение для редактирования видео, особенно если у вас ограниченный бюджет. Надеюсь, это помогло вам принять решение!