samoeglavnoe** » 09 окт 2023, 12:11

Мы с семьей планируем установить кондиционер в нашем доме. Важно нам, чтобы он был эффективным, надежным и экономичным. Но рынок такой разнообразный, что мы просто запутались. Какой кондиционер лучше выбрать?