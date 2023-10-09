samoeglavnoe** » 09 окт 2023, 14:01

Я руководитель небольшой компании и планирую приобрести сервер для улучшения работы нашей ИТ-инфраструктуры. Что можете посоветовать по выбору сервера? На что стоит обратить внимание? Бюджет ограничен, но хочется получить надежное решение.