Советы по выбору сервера для малого бизнеса

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Советы по выбору сервера для малого бизнеса

Новое сообщение samoeglavnoe** » 09 окт 2023, 14:01

Я руководитель небольшой компании и планирую приобрести сервер для улучшения работы нашей ИТ-инфраструктуры. Что можете посоветовать по выбору сервера? На что стоит обратить внимание? Бюджет ограничен, но хочется получить надежное решение.


samoeglavnoe**
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Re: Советы по выбору сервера для малого бизнеса

Новое сообщение IntoSpace » 09 окт 2023, 14:16

Для актуальных новостей и полезной информации в сфере IT, я всегда обращаюсь к IT Блогу https://andreyex.ru . Там вы найдете множество статей о администрировании серверов, разработке баз данных и приложений, а также советы по продвижению сайтов. Рекомендую обратить внимание на этот ресурс, чтобы быть в курсе последних тенденций и решений в мире информационных технологий.
IntoSpace
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