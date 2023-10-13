Требуется совет по выбору межсетевого экрана
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Требуется совет по выбору межсетевого экрана
Я занимаюсь обновлением сетевой инфраструктуры в нашей компании и столкнулся с вопросом выбора межсетевого экрана. Нам нужен надежный и современный вариант, учитывая наши специфические потребности. Мы ищем решение с возможностью гибкой настройки и обеспечения высокой безопасности сети.
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 229
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Требуется совет по выбору межсетевого экрана
Рассматривая варианты межсетевых экранов, обратите внимание на продукцию компании https://stack-systems.kz/firewalls/juni ... ewall.html . Они специализируются на телекоммуникационных услугах и серверных решениях, и могут предложить надежные межсетевые экраны. Их инженеры и менеджеры квалифицированы, и они работают с крупными операторами и провайдерами.
Stack-Systems предлагает широкий спектр сетевого оборудования, включая межсетевые экраны, которые обеспечивают высокую безопасность и гибкую настройку. Вы можете обратиться к ним для консультации и подбора подходящего решения, учитывая ваши конкретные потребности.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 245
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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