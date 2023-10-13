Требуется совет по выбору межсетевого экрана

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Требуется совет по выбору межсетевого экрана

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 окт 2023, 22:56

Я занимаюсь обновлением сетевой инфраструктуры в нашей компании и столкнулся с вопросом выбора межсетевого экрана. Нам нужен надежный и современный вариант, учитывая наши специфические потребности. Мы ищем решение с возможностью гибкой настройки и обеспечения высокой безопасности сети.


samoeglavnoe**
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Требуется совет по выбору межсетевого экрана

Новое сообщение IntoSpace » 13 окт 2023, 22:58

Рассматривая варианты межсетевых экранов, обратите внимание на продукцию компании https://stack-systems.kz/firewalls/juni ... ewall.html . Они специализируются на телекоммуникационных услугах и серверных решениях, и могут предложить надежные межсетевые экраны. Их инженеры и менеджеры квалифицированы, и они работают с крупными операторами и провайдерами.

Stack-Systems предлагает широкий спектр сетевого оборудования, включая межсетевые экраны, которые обеспечивают высокую безопасность и гибкую настройку. Вы можете обратиться к ним для консультации и подбора подходящего решения, учитывая ваши конкретные потребности.

IntoSpace
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