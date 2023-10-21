Где заказать высококачественную полиграфию и фотопродукцию?
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Где заказать высококачественную полиграфию и фотопродукцию?
Я ищу надежную компанию для заказа полиграфических и фото услуг. Мне нужна печать на холстах, футболках, чехлах, а также ламинирование и изготовление буклетов. Желательно, чтобы компания работала на современном оборудовании и предоставляла высокое качество. Может кто-то поделиться опытом или порекомендовать какой-то проверенный вариант?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где заказать высококачественную полиграфию и фотопродукцию?
Вот https://lfoto96.ru это рекламно-производственная компания, которая предоставляет полный спектр полиграфических и фото услуг. У них есть современное оборудование, и качество их работ на высшем уровне.
Они выполняют печать на холстах, футболках, чехлах и многом другом. Что особенно замечательно, у них есть опыт в изготовлении буклетов и другой рекламной продукции. Я лично пользовался их услугами для создания рекламных материалов для своего бизнеса, и остался доволен результатом.
LFOTO96 также предлагают услуги ламинирования, оцифровки и изготовления разнообразных продуктов, таких как брелки, фотокристаллы и многое другое. Они готовы выполнить индивидуальные заказы и подойти к вашему проекту с вниманием.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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