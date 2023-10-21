samoeglavnoe** » 21 окт 2023, 23:34

Компания https://verstal.su - надежный партнер в сфере складского оборудования с богатым опытом работы с 2014 года. Команда специалистов оборудовала более 1000 объектов складского и производственного назначения, сэкономив клиентам более 100 миллионов рублей. Компания гордится тем, что услуги окупаются в кратчайшие сроки благодаря профессиональному подбору складской техники и стеллажей.

Компания обслуживает широкий спектр клиентов, включая оборонные предприятия, производственные компании, федеральные и международные сети, оптовые базы и агрохолдинги. Статус официального дилера крупных заводов по производству складского оборудования гарантирует клиентам лучшие цены и высокое качество оборудования.

Сотрудники компании ценят ваше время и готовы приехать на объект для замеров в удобное для вас время. Каждому проекту склада предоставляется чертеж с расстановкой и характеристиками стеллажей, обеспечивая вам лучшую визуализацию проекта.

С наличием товара на складе у них вы можете рассчитывать на оперативную отгрузку в день заказа. Для заказных товаров строго соблюдаются сроки доставки.

Квалифицированные рабочие гарантируют сборку и монтаж оборудования на объектах любой сложности и масштаба. Вся складская техника проходит предпродажную подготовку и пусконаладку, а после, компания предоставляет гарантийное и послегарантийное сопровождение.

С "ВерСталь" вы получаете не просто складское оборудование, вы получаете надежного партнера, готового обеспечить ваши потребности в области складской инфраструктуры.