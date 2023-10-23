IntoSpace » 23 окт 2023, 22:30

Для расчета сжатия пружин на производстве, я бы порекомендовал вам воспользоваться программой uspringy.ru это удобное и надежное программное обеспечение, которое позволяет точно определить параметры пружин в соответствии с вашими требованиями. Оно подходит как для расчетов стандартных пружин, так и для разработки индивидуальных решений.

Она обладает широким функционалом, включая возможность выбора материала пружины, учет нагрузки, определение допустимого сжатия и многое другое. Оно также обновляется регулярно, чтобы соответствовать последним стандартам и требованиям.

Я сам использую эту программу на своем производстве, и она значительно улучшила точность расчетов и качество нашей продукции.