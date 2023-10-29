Мне нужна нержавеющая стальная лента

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Мне нужна нержавеющая стальная лента

Новое сообщение Osvald » 29 окт 2023, 03:06

В последнее время я заметил, что мне часто приходится работать с металлами в своих проектах. Мне нужна нержавеющая стальная лента для одного из них. Кто-нибудь может порекомендовать мне надежного поставщика?


Osvald
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