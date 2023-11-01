Кто-то может порекомендовать хорошего специалиста по ремонту холодильников?

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Кто-то может порекомендовать хорошего специалиста по ремонту холодильников?

Новое сообщение Harlitood » 01 ноя 2023, 12:54

холодильник давно надо было починить, но всё откладывал. Сегодня он полностью сломался, и продукты важно сохранить. Кто-то может порекомендовать хорошего специалиста по ремонту холодильников?


Harlitood
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Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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