Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища
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Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища
Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища. Недавно я столкнулась с медицинской проблемой, и это необходимо для процедуры. Может кто-то знает, где это можно сделать?
- stepanben
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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