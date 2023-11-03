Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища

Новое сообщение stepanben » 03 ноя 2023, 06:47

Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища. Недавно я столкнулась с медицинской проблемой, и это необходимо для процедуры. Может кто-то знает, где это можно сделать?


stepanben
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group