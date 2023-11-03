Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.
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Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.
Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка. У кого-то уже был опыт выбора лагеря для детей? Какие места вы можете порекомендовать?
- stepanben
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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