Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.

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Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.

Новое сообщение stepanben » 03 ноя 2023, 06:48

Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка. У кого-то уже был опыт выбора лагеря для детей? Какие места вы можете порекомендовать?


stepanben
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Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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