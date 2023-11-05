Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?

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Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?

Новое сообщение JamesReus » 05 ноя 2023, 11:19

У меня есть хобби - создание лазерных устройств, и для этого мне нужны лазерные диоды. Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?


JamesReus
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Re: Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?

Новое сообщение stepanben » 05 ноя 2023, 14:28

Это опасно, лучше не занимайся этой фигней. Что тебе нужно с этими лазерами?
stepanben
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Re: Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?

Новое сообщение Osvald » 05 ноя 2023, 19:23

Я давно хотел купить лазерные диоды для своего нового проекта, но не знал, где их заказать. В интернете много магазинов, и я не хотел нарваться на мошенников. Поискал отзывы, и наткнулся на сайт https://fb-laser.com/ . В отзывах люди писали, что магазин надежный и цены там хорошие. Я решил рискнуть и заказать диоды у них.
Osvald
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