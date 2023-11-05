Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?
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Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?
У меня есть хобби - создание лазерных устройств, и для этого мне нужны лазерные диоды. Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?
Это опасно, лучше не занимайся этой фигней. Что тебе нужно с этими лазерами?
- stepanben
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Где можно заказать надежные и качественные лазерные диоды?
Я давно хотел купить лазерные диоды для своего нового проекта, но не знал, где их заказать. В интернете много магазинов, и я не хотел нарваться на мошенников. Поискал отзывы, и наткнулся на сайт https://fb-laser.com/ . В отзывах люди писали, что магазин надежный и цены там хорошие. Я решил рискнуть и заказать диоды у них.
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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