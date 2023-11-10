Электрошокер

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Электрошокер

Новое сообщение Kapitoliy » 10 ноя 2023, 21:26

Приобрел для повседневного использования электрошокер, что бы чувствовать себя в безопасности. Впечатляет качество и мощность разряда, уже один раз пришлось использовать для отпугивания наглого пса. Товар получился очень надёжным и функциональным. На сайте большой выбор моделей разной мощности под любой бюджет. Есть и акции, что позволяет купить надёжное средство самозащиты по более доступной цене.


Kapitoliy
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Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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