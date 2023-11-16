Liza » 16 ноя 2023, 20:33

Partizan писал(а): Здравствуйте. Интересуют инверторные кондиционеры. Что можете посоветовать?

Если вы задумываетесь о покупке кондиционера для вашего дома, настоятельно рекомендую обратить внимание на инверторные модели - https://condition.com.ua/klimaticheskay ... nvertorniy Главное преимущество инверторных кондиционеров заключается в их энергоэффективности. В отличие от обычных кондиционеров, где компрессор работает на постоянной мощности и выключается после достижения заданной температуры, инверторные кондиционеры могут плавно регулировать мощность компрессора, что приводит к существенной экономии энергии - до 30%. В магазине Евротехника вы можете легко выбрать и купить инверторный кондиционер с доставкой и установкой. Представлен широкий ассортимент моделей от ведущих мировых производителей, таких как Cooper&Hunter, Panasonic, а также доступные варианты от Smartway.