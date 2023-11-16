Инверторные кондиционеры
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Инверторные кондиционеры
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Partizan
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 07 апр 2020, 17:23
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Re: Инверторные кондиционеры
Partizan писал(а):Здравствуйте. Интересуют инверторные кондиционеры. Что можете посоветовать?
Если вы задумываетесь о покупке кондиционера для вашего дома, настоятельно рекомендую обратить внимание на инверторные модели - https://condition.com.ua/klimaticheskay ... nvertorniy Главное преимущество инверторных кондиционеров заключается в их энергоэффективности. В отличие от обычных кондиционеров, где компрессор работает на постоянной мощности и выключается после достижения заданной температуры, инверторные кондиционеры могут плавно регулировать мощность компрессора, что приводит к существенной экономии энергии - до 30%. В магазине Евротехника вы можете легко выбрать и купить инверторный кондиционер с доставкой и установкой. Представлен широкий ассортимент моделей от ведущих мировых производителей, таких как Cooper&Hunter, Panasonic, а также доступные варианты от Smartway.
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Liza
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 апр 2020, 04:16
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