Котел

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Котел

Новое сообщение Lerafina » 27 ноя 2023, 18:06

Где можно купить качественный угольный котел для отопления? Если у кого-то есть опыт с покупкой в Алматы, поделитесь, пожалуйста, информацией."


Lerafina
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Котел

Новое сообщение Amigos » 27 ноя 2023, 21:23

Мой выбор — угольный котел для отопления, приобретенный на https://teplo-vdome.kz/ru/category/ugol ... o-goreniya. Здесь я нашел качественное оборудование. Поделюсь своим опытом: этот ресурс предоставляет надежных поставщиков с отличными условиями покупки.
Amigos
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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