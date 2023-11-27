Котел
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Котел
Где можно купить качественный угольный котел для отопления? Если у кого-то есть опыт с покупкой в Алматы, поделитесь, пожалуйста, информацией."
- Lerafina
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Котел
Мой выбор — угольный котел для отопления, приобретенный на https://teplo-vdome.kz/ru/category/ugol ... o-goreniya. Здесь я нашел качественное оборудование. Поделюсь своим опытом: этот ресурс предоставляет надежных поставщиков с отличными условиями покупки.
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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