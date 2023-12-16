Где заказывали надежные опорные кран-балки?

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Где заказывали надежные опорные кран-балки?

Новое сообщение Osvald » 16 дек 2023, 23:00

Развиваю свое производство и нужен качественный оборудованный кран. Где заказывали надежные опорные кран-балки для проектов вроде моего?


Osvald
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Re: Где заказывали надежные опорные кран-балки?

Новое сообщение Kaslan » 17 дек 2023, 18:07

Оборудованный кран для своего производства? Ты не в том фильме, брат. Лучше найди кого-то, кто этим занимается, а не в интернете ищи.
Kaslan
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Re: Где заказывали надежные опорные кран-балки?

Новое сообщение Harlitood » 18 дек 2023, 00:00

у меня на работе та еще жесть, нужно было кран-балку купить. Загуглил и нашел https://krancitech.ru/ . Они, оказывается, продают опорные кран-балки. Спасли ситуацию, цены норм, качество топ.
Harlitood
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