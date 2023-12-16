Где заказывали надежные опорные кран-балки?
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Где заказывали надежные опорные кран-балки?
Развиваю свое производство и нужен качественный оборудованный кран. Где заказывали надежные опорные кран-балки для проектов вроде моего?
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Где заказывали надежные опорные кран-балки?
Оборудованный кран для своего производства? Ты не в том фильме, брат. Лучше найди кого-то, кто этим занимается, а не в интернете ищи.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Где заказывали надежные опорные кран-балки?
у меня на работе та еще жесть, нужно было кран-балку купить. Загуглил и нашел https://krancitech.ru/ . Они, оказывается, продают опорные кран-балки. Спасли ситуацию, цены норм, качество топ.
- Harlitood
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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