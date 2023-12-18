Где приобрести стабилизатор напряжения для дома в Москве?

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Где приобрести стабилизатор напряжения для дома в Москве?

Новое сообщение Popetarnyi » 18 дек 2023, 19:00

В доме постоянно скачет напряжение, и я думаю о покупке стабилизатора. Где приобрести стабилизатор напряжения для дома в Москве? Какую фирму посоветуете?


Popetarnyi
 
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Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Где приобрести стабилизатор напряжения для дома в Москве?

Новое сообщение Kanniga » 19 дек 2023, 01:23

Стабилизатор напряжения можно приобрести в любом магазине электротехники. Однако лучше всего обратиться в специализированный магазин, где вам помогут подобрать стабилизатор, подходящий именно для вашего дома.
Kanniga
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Re: Где приобрести стабилизатор напряжения для дома в Москве?

Новое сообщение Osvald » 19 дек 2023, 12:04

В нашем доме часто бывают скачки напряжения, и техника от этого выходила из строя. Решил купить стабилизатор напряжения, чтобы защитить технику. Посмотрел отзывы в интернете и выбрал стабилизатор https://www.kuvalda.ru/catalog/4457/ . Стабилизатор работает отлично, скачки напряжения теперь не страшны.
Osvald
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