Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

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Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

Новое сообщение Harlitood » 21 дек 2023, 21:06

Для улучшения освещения в парке рассматриваем покупку светодиодных светильников. Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?


Harlitood
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

Новое сообщение Карабас » 21 дек 2023, 23:49

Светодиоды для парка? А кто вас просил светиться как новогодняя елка? Лучше в темноте все будет виднее.
Карабас
Фанат
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

Новое сообщение Laiving » 22 дек 2023, 04:40

Поиск качественных светодиодных парковых светильников привел меня на https://zao-proton.ru/ . Заказал несколько для своего участка. Светят отлично, экономят энергию. Теперь мой двор стал ярким и уютным местом в любое время суток.
Laiving
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

Новое сообщение gohkadd » 11 апр 2024, 12:38

Скажите, где по Санкт-Петербурге можно купить нормальные уличные светильники? Недавно начали приводить в порядок наш участок, вот пришло время решить вопросы с освещением.
gohkadd
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

Новое сообщение Aleksandra94 » 11 апр 2024, 21:52

Мы долго метались между разными вариантами, пока не заглянули на сайт магазина "Мир Света" в Санкт-Петербурге. Оказалось, что выбор там действительно впечатляющий. Наконец, мы остановили свой выбор на уличных светильниках от Novotech. Они не только стильные, но и очень функциональные. Яркий и равномерный свет без лишних пульсаций - именно то, что нам было нужно. Еще один плюс - компания предлагает услуги по установке, что значительно облегчило нам жизнь. Остались довольны не только качеством товара, но и обслуживанием. В общем, рекомендую заглянуть в этот магазин, если у вас возникнет потребность в светильниках для улицы.
Aleksandra94
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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