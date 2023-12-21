Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?
Для улучшения освещения в парке рассматриваем покупку светодиодных светильников. Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?
- Harlitood
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
-
Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?
Светодиоды для парка? А кто вас просил светиться как новогодняя елка? Лучше в темноте все будет виднее.
- Карабас
- Фанат
-
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?
Поиск качественных светодиодных парковых светильников привел меня на https://zao-proton.ru/ . Заказал несколько для своего участка. Светят отлично, экономят энергию. Теперь мой двор стал ярким и уютным местом в любое время суток.
- Laiving
- Писатель
-
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?
Скажите, где по Санкт-Петербурге можно купить нормальные уличные светильники? Недавно начали приводить в порядок наш участок, вот пришло время решить вопросы с освещением.
- gohkadd
- Писатель
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
-
Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?
Мы долго метались между разными вариантами, пока не заглянули на сайт магазина "Мир Света" в Санкт-Петербурге. Оказалось, что выбор там действительно впечатляющий. Наконец, мы остановили свой выбор на уличных светильниках от Novotech. Они не только стильные, но и очень функциональные. Яркий и равномерный свет без лишних пульсаций - именно то, что нам было нужно. Еще один плюс - компания предлагает услуги по установке, что значительно облегчило нам жизнь. Остались довольны не только качеством товара, но и обслуживанием. В общем, рекомендую заглянуть в этот магазин, если у вас возникнет потребность в светильниках для улицы.
- Aleksandra94
- Писатель
-
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42