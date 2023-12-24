Карабас » 24 дек 2023, 05:07

Я хочу осветить свой склад, и мне нужен промышленный светодиодный светильник. Но я не знаю, какой светильник выбрать, как его установить и как им пользоваться. Кто-нибудь может помочь мне, как приобрести промышленный светодиодный светильник и как с ним работать?