мне нужен промышленный светодиодный светильник
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мне нужен промышленный светодиодный светильник
Я хочу осветить свой склад, и мне нужен промышленный светодиодный светильник. Но я не знаю, какой светильник выбрать, как его установить и как им пользоваться. Кто-нибудь может помочь мне, как приобрести промышленный светодиодный светильник и как с ним работать?
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: мне нужен промышленный светодиодный светильник
Выбирай яркий, чтоб склад освещался. В магазине уточни, как устанавливать. По инструкции далеко не уйдешь, но тебе не нужно много света в голове, чтобы это сделать.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: мне нужен промышленный светодиодный светильник
Я работаю на складе, и для меня очень важно, чтобы на моем рабочем месте было достаточно света. Но я не могу использовать обычные лампы, потому что они слишком слабые, слишком жаркие, слишком энергоемкие. Поэтому я решил приобрести промышленный светодиодный светильник на сайте https://proffsvet.ru/ . Это интернет-магазин, который специализируется на продаже светодиодных светильников разных типов и мощностей. Я могу выбрать светильник, который подходит к моим потребностям и условиям работы, и оформить заказ. Я получил светильник в комплекте с креплениями и проводами. Я подключил светильник к электросети и включил его.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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