мне нужен промышленный светодиодный светильник

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мне нужен промышленный светодиодный светильник

Новое сообщение Карабас » 24 дек 2023, 05:07

Я хочу осветить свой склад, и мне нужен промышленный светодиодный светильник. Но я не знаю, какой светильник выбрать, как его установить и как им пользоваться. Кто-нибудь может помочь мне, как приобрести промышленный светодиодный светильник и как с ним работать?


Карабас
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Re: мне нужен промышленный светодиодный светильник

Новое сообщение Kaslan » 24 дек 2023, 07:24

Выбирай яркий, чтоб склад освещался. В магазине уточни, как устанавливать. По инструкции далеко не уйдешь, но тебе не нужно много света в голове, чтобы это сделать.
Kaslan
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Re: мне нужен промышленный светодиодный светильник

Новое сообщение JohnMaers » 25 дек 2023, 03:18

Я работаю на складе, и для меня очень важно, чтобы на моем рабочем месте было достаточно света. Но я не могу использовать обычные лампы, потому что они слишком слабые, слишком жаркие, слишком энергоемкие. Поэтому я решил приобрести промышленный светодиодный светильник на сайте https://proffsvet.ru/ . Это интернет-магазин, который специализируется на продаже светодиодных светильников разных типов и мощностей. Я могу выбрать светильник, который подходит к моим потребностям и условиям работы, и оформить заказ. Я получил светильник в комплекте с креплениями и проводами. Я подключил светильник к электросети и включил его.
JohnMaers
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