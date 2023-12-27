Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?

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Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?

Новое сообщение Dima » 27 дек 2023, 06:06

Хочу организовать вечеринку для друзей и хочу арендовать кофемашину. Не знаю, какую компанию выбрать, чтобы получить хорошее оборудование по доступной цене. Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?


Dima
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Re: Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?

Новое сообщение Kaslan » 27 дек 2023, 20:53

Ленивый до безобразия! Зачем форум, если можешь сделать запрос в поисковике? Вбей "аренда кофемашины в Санкт-Петербурге" и не захламляй форум своими вопросами.
Kaslan
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Re: Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?

Новое сообщение Axilless » 28 дек 2023, 10:23

Планировали мероприятие в Питере, и вдруг осознали, что нам нужны кофемашины. Спасение пришло с https://fastcof-spb.ru/ . Взяли аренду, и вот так легко и быстро у нас появился великолепный кофе на мероприятии. Всем рекомендую, сервис на высоте!
Axilless
Писатель
 
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