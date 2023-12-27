Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
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Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
Хочу организовать вечеринку для друзей и хочу арендовать кофемашину. Не знаю, какую компанию выбрать, чтобы получить хорошее оборудование по доступной цене. Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
Ленивый до безобразия! Зачем форум, если можешь сделать запрос в поисковике? Вбей "аренда кофемашины в Санкт-Петербурге" и не захламляй форум своими вопросами.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
Планировали мероприятие в Питере, и вдруг осознали, что нам нужны кофемашины. Спасение пришло с https://fastcof-spb.ru/ . Взяли аренду, и вот так легко и быстро у нас появился великолепный кофе на мероприятии. Всем рекомендую, сервис на высоте!
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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