Darinna » 05 янв 2024, 12:12

Я хочу купить стеклотекстолит для изготовления радиодеталей. Знаешь, может, есть где-нибудь в интернете магазин, где можно купить стеклотекстолит по хорошей цене? Я хочу, чтобы он был качественный и недорогой.