Проблемы с МФУ Canon – нужен совет!

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Проблемы с МФУ Canon – нужен совет!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 11 янв 2024, 02:40

У кого-то были проблемы с МФУ Canon? Недавно у меня начались технические неполадки, и я решил обратиться за помощью. Не хочу тратить время на самостоятельный ремонт. Есть ли здесь те, кто обращался в ремонтные сервисы в Москве с выездом? Каков ваш опыт? Как выбрать надежное место и не переплатить?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 277
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Проблемы с МФУ Canon – нужен совет!

Новое сообщение IntoSpace » 11 янв 2024, 02:41

Привет! У меня были похожие проблемы с МФУ Canon, и я нашел отличное решение. Обращался в https://arngroup.ru/remont-mfu/canon/ – сервисный центр по ремонту офисной техники в Москве. У них отличные специалисты, которые быстро и качественно решают любые проблемы с принтерами. Мне не пришлось долго ждать, они оперативно приехали на выезд, диагностировали МФУ и провели ремонт на месте. В итоге, все за разумные деньги. Рекомендую обратить внимание на "АРН ГРУПП", если ты ищешь профессионалов с опытом в ремонте офисной техники в Москве.
IntoSpace
Знаток
 
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