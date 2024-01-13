Мне нужно обновить IT-инфраструктуру

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Мне нужно обновить IT-инфраструктуру

Новое сообщение XadiTaktash » 13 янв 2024, 14:12

Мне нужно обновить IT-инфраструктуру моей компании и я рассматриваю вариант с покупкой БУ сервера. Знаете ли вы, где можно найти недорогой БУ сервер?


XadiTaktash
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 09:38
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Re: Мне нужно обновить IT-инфраструктуру

Новое сообщение ВиллиВОнка » 13 янв 2024, 16:45

Иди на барахолку серверов, может, там что найдешь. Не жди, что тебе кто-то скидку на сердечное желание продаст.
ВиллиВОнка
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Сообщения: 80
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